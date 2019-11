Ballon d’Or…un membre du jury se prononce sur Sadio Mané

L’international sénégalais Sadio Mané, sociétaire de Liverpool (Premier League anglaise), s’est invité sur la table des plus grands joueurs de la planète foot au point de « prétendre au Ballon d’Or » 2019, a reconnu le journaliste Aliou Goloko, l’un des 180 jurés de cette prestigieuse récompense décernée annuellement par le magazine français France Football.

« Il a des chances réelles de l’être tout comme les 29 autres nommés. Mais le Sénégalais, avec un groupe de trois voire quatre joueurs, a effectué une saison beaucoup plus expressive en termes de performances et de résultats. C’est un vote et il va falloir comptabiliser l’ensemble des voix des membres du jury pour déterminer le gagnant. Je pense que Sadio, avec son excellente saison, peut bel et bien prétendre au Ballon d’Or de cette année ». Et d’ajouter : « Sadio a remporté la Ligue européenne des Champions. Dans la compétition interclubs la plus célèbre, il a eu un réel impact dans la victoire de Liverpool. Sur son continent, il est allé jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec toujours la même influence. Mané a marqué des buts décisifs dans le parcours du Sénégal. Ce sont des éléments qui entrent en considération. En plus, depuis le début de la nouvelle saison, il marche encore sur l’eau. Il est très performant aussi bien en club qu’en sélection. Il a été décisif lors du match amical entre le Sénégal et le Brésil. En Champion’s League et en Premier League, il continue à tirer les Reds vers le haut en marquant des buts ».

Source APA