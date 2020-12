Bara Gaye, une fierté pour le PDS…Par Bassirou Dieye

Il assure et rassure. Si le PDS avait 10 Bara, nous n’en serions pas là aujourd’hui. Le parti a plus besoin des gens qui descendent au niveau de leur base que de gueulards qui passent le clair de leur temps sur les réseaux sociaux pour insulter et dénigrer. Mais, c’est mal connaître l’ex SG de l’UJTL qui n’a plus rien à prouver aux rageux. Bara est une référence dans la mesure où il a escaladé toutes les marches du parti avant d’arriver à ce stade. S’il est aujourd’hui considéré par l’écrasante majorité des Sénégalais comme étant le meilleur maire du Sénégal, ce n’est pas le fruit du hasard mais du travail bien fait.

Au lieu de le soutenir et de suivre ses pas pour tenter de redorer le blason du PDS, les aigris cherchent toujours à mettre des épines sur son chemin. Ce qui est dommage, déplorable et regrettable. Une seule question me taraude alors l’esprit. Où se trouvaient tous ces haineux lorsque le PDS était en pleine guerre contre Macky Sall et son régime ? Où étaient-ils lorsque Bara était injustement incarcéré ? Aujourd’hui qu’il y a un armistice, ils peuvent se permettre de l’ouvrir et de faire le gros dos. Je suis sûr que si demain Macky déclenche les hostilités, ces rats d’égouts, qui ont la critique facile, seront les premiers à prendre la poudre d’escampette pour se cacher dans leurs trous. Au PDS, on connaît les combattants et ceux qui ne le sont pas. Nous n’avons qu’un seul ennemi et il se nomme Macky Sall. Vouloir s’en prendre à Bara Gaye parce qu’il abat un excellent travail relève de la méchanceté gratuite.

S’il y a une chose qui m’a marqué chez Bara, c’est sa gratitude. Tous les militants du PDS doivent être fiers du fait qu’il ait baptisé le poste de santé de Yeumbeul, Cheikh Sidaty Fall. Pacotille n’est pas à oublier. Il fut un modèle de par son engagement sans faille et sa loyauté à toute épreuve. Bara a su lui rendre l’ascenseur. Rien que pour ça, tous les militants du PDS lui doivent une fière chandelle. Cela montre qu’il a un cœur pur. Il pouvait l’oublier parce qu’il n’est plus de ce bas monde. Il ne l’a pas fait. Bara prouve à chacune de ses sorties qu’il est un grand homme. Pacotille du paradis où il est, te remercie pour cette fidélité indélébile que rien ni personne ne pourra effacer. Chapeau-bas frère libéral pour ce noble geste.

Bara est un pur produit du parti et nous avons besoin de lui pour battre Macky Sall en 2024. L’essentiel est que le PDS reconquiert le pouvoir peu importe celui qui sera désigné candidat par les militants du parti. Cela relève de l’ordre du possible car nous avons un parti qui est implanté sur toute l’étendue du territoire national et au niveau de la diaspora. Ensemble, main dans la main, pour perpétuer l’œuvre du bâtisseur Me Abdoulaye Wade. Unissons nos forces, redoublons d’efforts pour faire flotter haut le drapeau du PDS qui prime sur nos petites personnes.

Bassirou Dieye