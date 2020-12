La 15éme édition du Festivert lancée ce vendredi

Le lancement de la 15ème édition du Festivert a eu lieu ce vendredi 11 décembre 2020 au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Le ministre Abdou Karim SALL a présidé la cérémonie officielle de lancement de ce festival dédié à l’environnement. C’était en présence des Frères Guissé initiateurs du FESTIVERT, de l’Ambassadrice de la Délégation de l’Union Européenne, du Maire de la commune de Bel-Air, du représentant du Maire de la Ville de Dakar et du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement (ONAS).

Cette cérémonie a marqué, également, le démarrage du Programme de Formation à l’Ecocitoyenneté (PROFECI) qui cadre parfaitement avec les orientations stratégiques de la Politique environnementale du Sénégal définie par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.

« Les initiateurs du FESTIVERT ont bien compris que les initiatives de protection et de préservation de l’environnement et des ressources naturelles sont du ressort des citoyens en inscrivant dans leur charte dix (10) gestes simples mais qui sont de haute portée pour sauver la planète Terre et pour permettre aux générations futures de vivre et de s’épanouir dans un cadre sain et agréable », dira le ministre Abdou Karim SALL.