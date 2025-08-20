Bara Ndiaye donne son avis sur le dernier single de Thiat

Ma lecture du dernier Single de Thiat

Le dernier single de Thiat, membre du mouvement Y’en a marre, intitulé Porozé Bi, s’inscrit dans la lignée des brûlots musicaux qui interpellent les gouvernants. Cette fois, c’est le régime Pastef qui est dans le viseur du rappeur, avec des critiques virulentes sur le non-respect des engagements et la gestion actuelle du pouvoir.

Mais cette posture n’a rien de nouveau. Le groupe Y’en a marre est né dans la contestation du régime Wade, et n’a pas hésité à affubler Macky Sall du sigle Diogoufi dès sa première année de mandat. Aujourd’hui, c’est au tour de Pastef de recevoir sa dose de critique. Et c’est bien là l’essence du jeu démocratique: exprimer des désaccords sans violence, sans insultes, sans destruction.

Il est important de rappeler que Thiat et ses compagnons ont été salués hier par ceux-là mêmes qui gouvernent aujourd’hui. La critique, tant qu’elle reste dans les limites du respect et de la légalité, doit être tolérée et même encouragée.

Le parti Pastef, loin d’être démuni, dispose d’ arguments solides pour répondre à ses détracteurs. Son Plan de Redressement, bien qu’imparfait, contient des mesures louables et prometteuses. La récente visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, saluée comme un succès diplomatique, aurait pu être mieux exploitée pour renforcer l’image du parti. Ce manque de valorisation interroge sur une possible perte d’une aptitude stratégique qui fut autrefois un atout redoutable.

En somme, la musique de Thiat n’est pas une attaque gratuite, mais une expression citoyenne qui rappelle que nul pouvoir n’est au-dessus de la critique.

Bara Ndiaye

Président de FORT