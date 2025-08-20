Nécrologie : Décès de l’honorable députée Fanta Sall

L’honorable députée Fanta Sall, élue du département de Koungheul sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) lors de la 14e législature, est décédée ce mercredi après-midi à Koungheul, des suites d’une maladie qui l’éloignait de la scène publique depuis plusieurs mois.

Figure politique connue et respectée, Fanta Sall a marqué la vie parlementaire par son engagement et sa proximité avec les populations de sa circonscription. Son décès constitue une perte considérable pour sa famille politique, ses collègues de l’Assemblée nationale, mais également pour ses électeurs, notamment la population de Koungheul.