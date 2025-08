Bara Ndiaye liste les atouts, les limites et les incohérences du plan de redressement

Le Plan de Redressement Économique et Social du Sénégal: les atouts, les limites et les incohérences (Par Bara Ndiaye)

Le gouvernement du Premier ministre Ousmane SONKO a dévoilé un Plan de Redressement Économique et Social censé marquer une rupture avec les dérives budgétaires du passé. Ce plan, bien que porteur de certaines mesures courageuses, soulève également des interrogations majeures sur sa cohérence, son équité et sa portée sociale.

I- Les atouts du plan

– Une fiscalité comportementale renforcée

La surtaxe sur le tabac et les jeux de hasard est une mesure salutaire. Elle permet non seulement de décourager des pratiques nuisibles à la santé publique, mais aussi de générer des recettes fiscales sans pénaliser les secteurs productifs.

– Un potentiel d’élargissement encore inexploité

Cette logique de taxation pourrait être étendue à d’autres produits et services à forte consommation dans les milieux aisés: cosmétiques de luxe, alcool, établissements de loisirs haut de gamme. Ces secteurs, peu affectés par les crises économiques, peuvent contribuer davantage à l’effort national sans alourdir la charge des ménages modestes.

– Une volonté affichée de rationalisation budgétaire

Le plan propose de supprimer certaines subventions jugées inefficaces et de réorienter les ressources vers les secteurs prioritaires. Une démarche qui, sur le papier, vise à assainir les finances publiques.

II- Les limites et incohérences du PRES

– Un effort budgétaire à géométrie variable

Le plan semble épargner les institutions centrales du pouvoir. Les fonds politiques de la Présidence, de la Primature et de l’Assemblée nationale, ainsi que les dépenses de prestige (comme l’acquisition de véhicules pour les députés), ne sont pas concernés par les mesures d’austérité. Cette asymétrie affaiblit la crédibilité du plan et nourrit un sentiment d’injustice.

– Absence de pédagogie par l’exemple

Pour être légitime, le redressement économique doit commencer par une cure d’amaigrissement au sommet de l’État. Réduction des effectifs pléthoriques, limitation des privilèges, transparence sur les fonds spéciaux: autant de gestes forts qui auraient pu incarner une gouvernance exemplaire.

– Une gouvernance du secteur parapublic moins audacieuse

Le plan ne propose pas de réforme structurelle du secteur parapublic, pourtant source de gaspillage budgétaire. Il est urgent de revoir la fonction de président du conseil d’administration et d’ administrateur dans les entreprises publiques. Ces rôles pourraient être assurés par des membres déjà en poste dans les ministères (ministre, directeur de cabinet, secrétaire général, conseillers), évitant ainsi des rémunérations supplémentaires.

De même, une réduction des avantages excessifs des Directeurs généraux des sociétés publiques serait une mesure de bon sens pour rationaliser les dépenses.

– Une pression accrue sur les ménages vulnérables

Ce plan, une fois de plus, fait peser l’essentiel de l’effort sur les ménages sénégalais, notamment les plus précaires. Après la suspension des bourses familiales, la levée de certaines subventions va inévitablement affaiblir davantage le _goorgorlou_ sénégalais, déjà éprouvé par la hausse des prix et la précarité.

Un peu plus d’humanisme dans la conception du plan aurait permis de mieux protéger les couches vulnérables, au lieu de les exposer à de nouvelles charges.

Le Plan de Redressement Économique et Social du gouvernement SONKO contient des mesures audacieuses et nécessaires, mais il souffre d’un manque de cohérence éthique et sociale. Pour qu’il soit véritablement porteur de transformation, il doit s’appuyer sur une répartition équitable de l’effort, une réforme profonde de la gouvernance publique, et une attention accrue aux réalités sociales.

Sans cela, il risque de n’être qu’un ajustement budgétaire de plus, où les plus faibles paient pour les privilèges des plus forts.

Bara Ndiaye

Président Forces Ouvertes pour la République et le Travail