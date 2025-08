«Il n’y a pas de plan de redressement…» (Amadou Gueye UNIS)

Il n’y a pas de plan de redressement, le PM est dans le bluff des chiffres et mesures.

Il y a certes eu une présentation devant un public au grand théâtre et de très grands acteurs de scène. Il y a eu avant cela une annonce et une montée de la fièvre de l’événement qui a suscité des attentes. Il y a eu des discours et des annonces dans un décor solennel avec des applaudissements nourris.

Pour un spectateur non averti, le spectacle est si réel et l’heure si grave qu’on ne peut imaginer un seul instant qu’il soit une illusion. Mais c’est exactement comme cela que fonctionne un jeu d’illusion. Les apparences semblent vraies. Il n’y pas de plan de redressement.

Encore une fois, le premier ministre a démontré son don de faire croire aux sénégalais ce qu’il veut.

Nul ne peut mettre la main sur ce plan à l’heure actuelle.

Au mieux, on servira en support dans les prochains jours, des figures, schémas présentés en powerpoint et tableaux synthétiques de chiffres.

On laissera les commentaires aller bon train entre analystes, militants du pouvoir et de l’opposition, dans la presse, les grand-places et les foyers. On fera progressivement mention de ce nouveau plan dans la communication du gouvernement, dans des textes législatifs qui vont à l’assemblée nationale, dans les organes de communication gouvernementale, dans les communiqués du pouvoir.

Ce déploiement installera dans la tête des sénégalais un prolongement de l’exercice d’illusion du grand théâtre qui a permis d’installer dans leur tête un plan inexistant, un plan de 5662 milliards cfa.

Un plan élaboré par l’esquisse de quelques rubriques, sections et grands chiffres, communiqué avant même sa complétude et son existence réelle. Pour l’instant, ce soi-disant plan est un ramassis de nouvelles idées générales, des récupérations d’idées anciennes, des réflexions non achevées, des options non étudiées, un brouillon au mieux. Un plan en conception n’est pas encore un plan.

L’UNIS demande au gouvernement de publier sans délai le fameux plan de redressement pour que tous les sénégalais, la presse, les forces vives de la nation, les acteurs sociaux et la société civile puissent se l’approprier.

En effet, à l’entame de son discours, le PM a expliqué que l’appropriation de la souveraineté dont le plan de redressement est la traduction conséquente est une priorité et une préoccupation élevée du chef de l’Etat. C’est le moment de transmettre à ces acteurs le plan, en l’État, sans attendre.

Il suffit de le mettre en ligne, accessible par Internet.

Le PM a félicité et remercié les différents acteurs qui ont élaboré ce plan. C’est aussi un défi pour eux de prouver que le plan est réel, complet et basé sur une conception requise de tout plan national.

La crédibilité de l’Etat du Sénégal sera en jeu si ce plan n’est pas publié. La gravité du moment de la crise que traverse notre pays ne peut être gérée par des effets de théâtre, magie verbale, improvisations et manipulation du public.

Le privilège de réqusitionner les acteurs publics, les citoyens et ses notables ne peut être ravalé à une simple licence de se jouer d’eux comme d’un public infantile qui ne demande qu’à être trompé.

Une telle manœuvre serait constitutive d’une violation du devoir d’intégrité dont justement se réclame le nouveau régime.

Messieurs, publiez SVP le plan de redressement, sans délai.

Pour rester dans le vrai, l’Unis demande au gouvernement de publier les notes de conjoncture pour mai, juin et juillet et le tableau d’amortissement de la dette de cette année.

C’est la situation économique et financiere actuelle et surtout reelle qui doit faire l’objet de focus et de transparence de la part des acteurs soucieux de notre stabilité dans le contexte actuel.

Amadou Gueye, president de l’Unis.