Le groupe minier canadien Barrick Gold a conclu un nouvel accord avec le gouvernement malien afin de résoudre un conflit de près de deux ans concernant ses actifs miniers dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, ont rapporté mercredi quatre sources proches du dossier à l’agence Reuters.

Selon ces sources, Barrick a déjà signé l’accord, et il appartient désormais au gouvernement malien de l’approuver formellement. Une annonce officielle pourrait être faite dès jeudi. Cependant, une autre source a indiqué que, bien qu’un accord soit imminent, des obstacles de dernière minute pourraient encore compromettre sa finalisation.

Le différend entre Barrick, basé à Toronto, et le Mali remonte à 2023. Il porte sur l’application du nouveau code minier du pays, qui accorde au gouvernement malien une part plus importante dans les bénéfices de la mine d’or.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Barrick versera au total 275 milliards de francs CFA (soit environ 438 millions de dollars) au gouvernement malien. En échange, les employés détenus seront libérés, l’or saisi sera restitué, et les opérations de la mine de Loulo-Gounkoto pourront reprendre.

Barrick n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters. De son côté, un porte-parole du ministère malien des Mines a refusé de s’exprimer sur le sujet.

À la Bourse de Toronto, les actions de Barrick ont enregistré une hausse de 3,37 % à 14 h 38.

Une délégation composée de plus de 15 représentants de divers ministères maliens, ainsi que du cabinet de conseil privé Iventus Mining, a achevé mercredi une inspection de trois jours du complexe minier de Barrick, selon cinq sources.

La semaine dernière, le Mali avait donné à Barrick un délai d’une semaine pour relancer ses opérations, ont précisé quatre sources.

Un accord avec le Mali serait une bouffée d’oxygène pour Barrick, alors que les prix de l’or ont atteint des sommets historiques. Cependant, les investisseurs n’ont pas encore vu ces performances se refléter dans la valorisation des actions de l’entreprise.

Dans une interview accordée à Reuters plus tôt ce mois-ci, Mark Bristow, PDG de Barrick, a souligné que la société et le Mali subissaient des pertes importantes en raison de la fermeture de la mine. Le Mali perd ainsi une part de ses revenus chaque semaine où la mine reste inactive.

Bristow a également révélé que Barrick avait versé 460 millions de dollars au gouvernement malien l’année dernière et aurait contribué environ 550 millions de dollars au trésor national cette année si les opérations n’avaient pas été interrompues.

En raison de l’arrêt temporaire de la mine au Mali, Barrick a revu à la baisse ses prévisions de production d’or pour cette année, les estimant désormais entre 3,2 et 3,5 millions d’onces. En comparaison, la production de Barrick s’élevait à 3,9 millions d’onces l’année dernière et à 4,1 millions d’onces en 2023.

Par ailleurs, les gouvernements militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont recours à des conflits juridiques, des arrestations, des nationalisations et des menaces pour renforcer leurs liens avec la Russie. Ces manœuvres visent à exercer un contrôle accru sur leurs ressources en or et en uranium.