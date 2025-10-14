Bassirou Dieng : « Le Nawetaan est un levier de développement social et économique »

Au-delà du football, le « Nawetaan » est un levier de développement social et économique

L’importance sociale majeure de l’organisme des activités de vacances, communément appelé « Nawetaan », semble être très mal perçue par ceux qui n’ont pas la chance d’être de vrais acteurs. Ces gens-là qui limitent le « Nawetaan » au football. À ces gens-là, il est important et très utile de leur rappeler que le « Nawetaan » n’est pas seulement une activité sportive. Il est aussi une activité économique et sociale.

Sur le plan économique, le « Nawetaan » est la seule structure nationale qui, des quartiers aux communes en passant par les départements et régions, participent à l’activité économique. À preuve, au niveau des quartiers, les ASC affiliées utilisent différents moyens logistiques et techniques chez les commerçants et autres fournisseurs d’équipements, de produits et de services. Elles recrutent aussi des joueurs et entraineurs qu’ils paient à des centaines de francs CFA. Au niveau communale, les Zones font presque pareils en collaborant avec des fournisseurs. Elles les aident ainsi à fructifier leurs business. Au niveau départemental, régional et national, c’est le même système. Mieux, ces structures créent même des emplois en recrutant des permanciers et en travaillant avec des prestataires de services et autres entreprises. Avec la confection des licences, les assurances, les locations de stade, les frais d’obtention de services d’ordres, les prestataires de services, etc, le « Nawetaan » fait entrer énormément de « sous » dans les caisses de l’Etat. Sans compter, tous ceux qui, économiquement, tirent profit du Mouvement partout où des matchs de « Nawetaan » sont joués au niveau national. Des phases zonales aux phases départementales, régionales et nationales, ce sont des milliers de vendeurs et vendeuses qui se frottent les mains grâce au « Nawetaan ». Sans compter les moyens de transport que les uns et les autres utilisent pour rallier les stades. Il y a également les stadiers et autres portiers qui sont recrutés le temps des matchs. La liste étant longue, je m’en limite là sur le plan économique.

Sur le plan social, le « Nawetaan » joue un grand rôle dans la socialisation des acteurs. Il forme, transmet des valeurs comme le respect et l’esprit d’équipe mais aussi renforce les capacités des uns et des autres. Grâce au « Nawetaan », énormément de gens ont été formés sur le tas au niveau administratif et social. Le football n’est donc qu’une petite partie par rapport à tout ce que « Nawetaan » fait sur les plans administratifs, culturels, socio-éducatifs et socio-économiques. Ça c’est bon à savoir. Nous réitérons donc au Président de la République et son gouvernement notre demande de dérogation de 15 jours pour boucler cette belle saison. Bravos au passage à l’Odcav de Pikine et à l’Orcav de Dakar pour les belles finales départementales et régionales organisées le vendredi 10 et le samedi 11 octobre dans un stade Alassane Djigo de Pikine archi comble. Ce qui prouve une fois encore que la population vit le « Nawetaan ».

Bassirou DIENG, Journaliste, Secrétaire Général de l’Odcav de Pikine, Membre CD de l’Orcav de Dakar, Responsable Politique dans le département de Pikine et Membre de la Mouvance Présidentielle (Commune de Tivaouane DiackSao)