Oumar Dieng : « La note de MOOD Y’S peut être positive pour le Sénégal »

L’actualité sénégalaise est marquée cette semaine par l’ épisode de l’état des finances sénégal qui rappelle les crises « grecs &subprimes », selon Oumar Dieng consulting

En effet, comme nous le savions très bien cet élément déclencheur de la note dégradée provient de« cette Fameuse Dette Cachée », ce qui ramène le taux de la dette publique de 99% à 119% du PIB.

Ces affirmations seront aussi confirmées par les conclusions du rapport d’audit d’un cabinet indépendant (Mazars) commandité par le FMI.

Et pourtant la crise des subprimes provenait « d’actifs financiers surévalués » mais plus grave encore certaines agences de notations étaient même des complices.

Au Sénégal (pour avoir travaillé dans le milieu de l’audit) je peux me permettre de témoigner que certains principes comptables comme l’image fidèle et la sincérité des informations financières étaient souvent négligées. Par ailleurs, l’orientation des nouvelles autorités Sénégalaises qui mettent en avant la transparence basée sur la perfection de la situation réelle de l’économie du pays peut permettre de garder l’espoir dans les années à venir .

Mais concrètement cette note n’a pas pris en compte les efforts consentis par le nouveau régime en terme de redressement sans oublier le forum DAKAR INVESTING, qui s’est récemment tenu à DAKAR et les résultats escomptés vont dégager au moins plus 13 000 milliards de francs CFA d’intentions d’investissement.

