Bathie Sogue à la jeunesse républicaine de Mbacké : « Réveillez-vous »

Décidément, l’annonce de la venue du leader du Pastef à Mbacké commence a faire couler beaucoup d’eau et de salive. Cette fois ci la voix qui s’est élevée est très connue pour son engagement politique et surtout la défense du bilan du président Macky Sall dans les réseaux sociaux.

Bathie Sogue qui est aussi connu pour son élégance et son franc parlé s’est adressé directement à son mentor sans langue de bois. Le responsable aperiste d’éclater que depuis que Ousmane Sonko a défié publiquement le président Macky Sall, les magistrats et le régime, les réactions se font rares. Seule une sortie mesurée de la Cojer et son président Moussa Sow, aucun autre leader ou responsable de la mouvance ne s’est engagé dans la bataille de communication et d’opinion.

Et Bathie Sogue de demander à ses camarades de parti et de coalition de ne pas bouger et de laisser tranquillement le leader du Pastef faire son meeting car pour s’engager activement dans un combat politique, il faut d’abord avoir des moyens et que le président Macky Sall a attendu la fin de son mandat pour nommer un ministre dans le département de Mbacké.

Il reproche au patron de l’Apr de ne pas faire la promotion de la jeunesse du département et se limitant seulement à de petits financements insignifiants avec parfois des réfrigérateurs, des Jakarta pour ne parler que de ceux là .

Fort de ce constat, Bathie Sogue invite la jeunesse à plus de conscience et de responsabilité et d’éviter tout affrontement avec d’autres jeunes de l’opposition particulièrement de Pastef car c’est entre nous qu’on va se tirer dessus et cela n’a aucun sens et ne va pas régler les problèmes liés au chômage, à l’insécurité et à la vie chère.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru