Les enseignants républicains condamnent « le discours haineux d’une certaine opposition »

Le Mouvement national des Enseignants républicains (MNER), à travers sa Coordonnatrice nationale, dit suivre « avec intérêt l’actualité politique du Sénégal« . Maïmouna Cissokho Khouma et Cie ont donné leur avis sur le discours de Sonko lors de son méga meeting, mais aussi sur la destitution de Mimi Touré de l’Assemblée nationale.

Dans une note parvenue à Senego, le MNER, après avoir félicité le Gouvernement du Sénégal pour les « importantes mesures prises pour lutter contre les accidents de la circulation», a invité au respect scrupuleux des décisions prises par les autorités compétentes à l’issue du conclave tenu avec les acteurs du secteur.

Par ailleurs, les enseignants républicains ont condamné « avec la dernière énergie, le discours haineux et pyromane d’une certaine opposition sans projet de société véritable pour le Sénégal. En vérité la fuite en avant de l’opposant Ousmane Sonko devant son accusatrice Adji Sarr ne saurait prospérer. Le peuple sénégalais a le droit de connaitre la vérité sur cette affaire qui a couté la vie à quatorze Sénégalais ; d’autant plus que des faits presque similaires sont relatés dans un ouvrage publié récemment et qui accuse le même Ousmane Sonko avec une Gambienne sur la Corniche de Dakar. »

Le Mouvement national des Enseignants républicains invite, à cet effet, « l’opposant Ousmane Sonko à plus de responsabilité et d’élégance républicaine. La manipulation, les invectives, le discours haineux et mensonger n’ont que trop duré. Force restera à la loi dans ce pays et aucun sacrifice ne serait de trop pour préserver ce legs d’un Sénégal uni et prospère pour l’intérêt des générations futures. Et comme l’a indiqué le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall, ‘nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est’. La justice, en toute indépendance et dans la sérénité, fera son travail pour que toute la lumière soit faite sur la question.»

Le Mouvement national des Enseignants républicain, par la même occasion, s’est prononcé sur la destitution de Mme Aminata Touré.

Mme Maimouna Cissokho et Cie disent approuver cette éviction : « Aminata Touré, d’ailleurs, aurait dû avoir la décence de démissionner de l’Assemblée nationale dès qu’elle a considéré que l’Alliance Pour la République (locomotive de Benno Bokk Yaakaar) ne répondait plus à ses convictions idéologiques. Pour rappel, l’article 60 de la Constitution du Sénégal dispose que ‘tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat’. Cette disposition est clairement reprise par l’article 7 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En conséquence, Madame Aminata Touré, juriste de son état, savait très bien qu’elle ne pouvait plus jouir du mandat qu’elle a obtenu grâce à son appartenance à l’Alliance pour la République.»

Et en conclusion, le Mouvement national des Enseignants républicains encourage le Gouvernement à maintenir la cohésion sociale en assurant, « en tout lieu et en toute circonstance, la sécurité des personnes et des biens. »

