Belgique : Youssou Ndour en concert au Forum de Liège

Le 18 avril 2026, le Forum de Liège organisé par Dakar Company dirigé par M. Momar Dieng Diallo, vibrera aux rythmes envoûtants du mbalax, avec la venue exceptionnelle de Youssou Ndour et de son mythique orchestre, le Super Étoile de Dakar. Après plus de 45 ans de carrière, marqués par des succès internationaux éclatants, l’artiste interplanétaire revient sur scène en Belgique pour réchauffer les cœurs et éclairer les esprits de ses fans.

La ville de Liège, située au cœur de l’Europe, aux frontières des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Grand-Duché du Luxembourg, accueillera, pour la première fois, le légendaire Youssou Ndour et son groupe Super Étoile pour un concert exceptionnel le 18 avril 2026.

Cet événement marquera un moment fort dans la scène musicale, et le Forum de Liège, lieu emblématique de la cité, sera le cadre idéal pour ce grand rassemblement culturel. Sur cette scène, le monument de la musique africaine, Youssou Ndour, fera vibrer les spectateurs avec ses titres iconiques et son charisme légendaire. L’énergie unique du Super Étoile de Dakar, combinée à des rythmes africains fusionnant avec des influences globales, promet une expérience musicale inoubliable.

A l’image du Grand Bal de Paris, le Forum de Liège s’annonce comme un moment de partage exceptionnel où la musique transcende les frontières. Cette rencontre entre tradition et innovation sera l’occasion d’une communion entre l’artiste et son public, dans un cadre où l’émotion et la magie musicale se mêleront pour créer une expérience vibrante et mémorable, comme nous le confie Momar Dieng Diallo, une icône de la diaspora. Par ailleurs, il a exprimé toute sa fierté quant à l’implication de la communauté sénégalaise de Belgique dans la réussite de la première édition du Forum de Liège.

Par Jamil Thiam