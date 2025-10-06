Inondations à Bakel : Le gouvernement déploie des mesures d’urgence pour les sinistrés

De fortes précipitations enregistrées dans le haut bassin du Fleuve Sénégal, combinées aux lâchers d’eau du barrage de Manantali, ont provoqué une crue exceptionnelle du fleuve, entraînant des inondations majeures dans plusieurs localités riveraines, notamment dans le département de Bakel.

Selon un communiqué du gouvernement, plus de 220 familles, soit environ 3 825 personnes, ont été affectées. Parmi elles, 178 familles ont dû se déplacer, dont 27 hébergées dans des établissements scolaires. Les localités les plus touchées sont Ballou, Aroundou, Yaféra, Golmy, Kounghany et Diawara, dans l’arrondissement de Moudéry.

Les inondations ont causé d’importants dégâts matériels, touchant des habitations, des exploitations agricoles, des édifices publics, des lieux de culte ainsi que des routes désormais impraticables.

Face à cette situation, les services déconcentrés de l’État — armée, gendarmerie, sapeurs-pompiers —, sous la coordination du Gouverneur de Tambacounda, du Préfet de Bakel et du Sous-préfet de Moudéry, se sont rapidement mobilisés pour porter assistance aux populations sinistrées.

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en coordination avec les autres départements concernés, a annoncé un ensemble de mesures d’urgence.

Parmi les premières actions déjà engagées figurent :

l’ouverture d’un entrepôt à ciel ouvert pour faciliter la réception des dons ;

le relogement des familles dans les écoles non inondées ;

la distribution de 1 000 sacs de sable pour ériger des digues de protection ;

la mise à disposition de gilets de sauvetage et de pirogues pour sécuriser le transport fluvial ;

l’installation de huit tentes d’hébergement dans les zones les plus affectées.

Un second lot d’aides est en cours d’acheminement vers Bakel. Il comprend notamment 1 000 matelas, 12 tentes, 200 moustiquaires, 20 motopompes, ainsi que des denrées alimentaires et produits de première nécessité : 10 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, 2 000 litres d’huile, 500 kg de lait, 500 savons et 500 bouteilles d’eau.

Le gouvernement a assuré que d’autres mesures d’accompagnement seront prises dans les prochains jours pour soutenir durablement les populations sinistrées.

Les localités de Matam, Kanel et Podor, également touchées par la montée des eaux, bénéficieront des mêmes dispositifs d’aide et d’attention de l’État.

Le communiqué rappelle enfin que lors de sa visite en août dernier, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement avait annoncé le lancement de projets structurants destinés à prévenir ces situations, notamment la construction d’une digue à Yaféra et la réhabilitation des mares et marigots de Bakel, dès la fin de l’hivernage.