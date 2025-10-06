Tribunal de Dakar : Pape Mahawa Diouf fixé sur sont sort le 13 octobre

C’est le 13 octobre prochain que le tribunal des flagrants délits va rendre son jugement dans l’affaire Pape Mahawa Diouf. Le porte-parole adjoint de l’APR est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

À la suite de la défense assurée par Maitres Oumar Youm, Aliou Sow, Moussa Diouf, Adama Fall et El Hadj Amadou Sall qui ont contesté la constitution de partie civile de l’Aser, le juge a mis le dossier en délibéré.

Les avocats de M. Diouf ont plaidé la relaxe pure et simple. Pour eux, le responsable de l’APR ne peut pas être poursuivi sur le fondement de l’article 255 du Code de procédure pénale.

