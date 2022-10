Bignona : La consommation de la drogue chez les jeunes au menu des débats

Le taux de consommation de la drogue à Bignona est au cœur des débats, et c’est un des sujets abordés à l’occasion d’un dialogue communautaire organisé par le service départemental du développement commentaire dans le cadre des stratégies du CDPE (comité départemental de protection de l’enfance).

Le constat montre que l’heure est grave, la drogue « circule en grande quantité à Bignona » selon des acteurs qui s’intéressent à la question. Et Les conséquences sont lourdes ; on voit de plus en plus des jeunes qui sont devenus fous, les agressions sont devenues monnaie courante et les vols récurrents, tout cela à cause de la drogue. Tout le monde est alors interpellé, Cependant, tout le monde sait qu’il y a des événements culturels au cours desquels beaucoup de chose se passent et les gens ont cité sans hésiter les « diambadon » (danse du kankourang).

Au cours de cette activité complétement dénaturée, « il se passe des choses grave comme la vente et la consommation de l’alcool et de la drogue entre autres » ont révélé les participant qui ont déploré le fait que personne quelque chose pour arrêter ça. Il urge alors que tout le monde réagisse et la dimension communautaire de la lutte semble être la mieux indiquée. Les autorités tout comme les acteurs communautaires s’engagent à jouer leur partition pour arrêter le mal et limiter les dégâts

L.BADIANE pour Xibaaru