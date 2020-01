Bignona : La fondation 221 au chevet du département pour…

La plus grande structure de santé dans le département de Bignona est un centre de santé, ce qui pose un réel problème dans la prise en charge des populations de ce plus gros département de la région de Ziguinchor. Les accidents de grande envergure survenus dans le département entre le mois d’Août et Septembre ont mis à nu les faiblesses dans ce domaine. Depuis lors, les autorités ne dorment plus et ont tapé à toutes les portes pour la mise en service du bloc opératoire et l’érection du centre de santé de Bignona en hôpital de niveau 1. C’est dans cette logique que le Président du conseil départemental a décroché la fondation 221 qui a déjà envoyé du matériel d’une valeur de 400 millions. En plus de ce don, la fondation va accompagner le département pour relever le plateau médical des structures de l’intérieur comme à Sindian, le maire de cette collectivité territoriale yancouba sagna apprécie et se réjouit du fait ses multiples appels et cris de cœur ont été entendus

Après Sindian, le conseil départemental et son partenaire se sont rendus à Coubanao pour les mêmes raisons et les populations ont exprimé le même besoin par la voix de la 2ème adjointe au Maire de Coubalan, Seynabou tamba

En faisant toutes ces actions, la fondation 221 a bien des raisons, Moustapha Fall qui a parlé à son nom a indiqué que leur seule motivation demeure l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Du fait de l’enclavement et des nombreuses difficultés que vivent les populations du département de Bignona, leur fondation a décidé de se déployer dans ce département.

Le don est évidemment venu à son heure selon le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita qui a rappelé toutes les actions qui sont en train d’être entreprise pour que le bloc opératoire soit mis en service. L’édile de la capitale du fogny n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au Président du conseil départemental pour son engagement et à la fondation 221 pour cet accompagnement de taille.

A partir de ce moment, beaucoup de chances vont changer, Mamina kamara, Président du conseil départemental de Bignona dixit. Pour lui, rien ne devrait plus empêcher le démarrage du bloc et l’érection du centre de santé en hôpital puisque la volonté est déjà là.

Le préfet de Bignona qui a présidé la cérémonie de réception a incité les collectivités territoriales à prendre des initiatives comme l’a fait le conseil départemental non sans rappeler que la question du bloc opératoire du centre de santé de Bignona a toujours été une forte préoccupation des autorités étatique et que très bientôt, il sera mis en service avec l’implication de tous

L.BADIANE pour xibaaru.sn