Bignona : La municipalité à l’épreuve du processus budgétaire 

La municipalité de Bignona compte réussir le pari de la mobilisation des ressources pour une exécution correcte du budget.

Tout est parti d’une évaluation faite sur le budget de la commune de Bignona, entre les prévisions et ce qui est réalisé chaque année et l’on s’est rendu compte que le taux d’exécution est très faible et cela, parce que la commune n’arrive pas à avoir les recettes nécessaires pour réaliser certains projets à cause du niveau de recouvrement des taxes et autres contributions qui est très faible.

Le Maire Bacary Diatta et son équipe veulent ainsi corriger cela en incitant, par la sensibilisation, les citoyens à s’acquitter de ce devoir. Pour cela, suivant la démarche inclusive et participative préconisée, un forum s’est tenu Samedi dans le cadre du processus d’élaboration du budget 2023 et ce, après le débat d’orientation et le travail fait dans les quartiers.

Les acteurs présents notamment les conseillers municipaux, les délégués et conseils de quartiers, les services techniques, la société civile, les partenaires au développement ont tous donné leurs avis mais aussi des propositions concrètes pour rendre plus sincère le budget de la commune de Bignona.

Le Maire promet de continuer la sensibilisation auprès des acteurs comme les commerçants, les acteurs du transport automobile et des jakarta, les ménages sur la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères entre autres afin de les amener à comprendre les enjeux et à adhérer à la démarche

L.Badiane pour Xibaaru