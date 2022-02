Bignona : Le programme « karonghen » 3 fait renaître l’espoir

Fixer les populations vivant le long de la frontière avec la Gambie à travers les activités génératrices de revenus est un défi qui est en train d’être relevé par l’Etat et des partenaires au développement; Dans cette zone, principalement de la commune de Kataba 1, la lutte contre l’exode rural est engagée par le programme « karonghen ».

Pour aider les populations rurales, notamment celles qui vivent le long de la frontière avec la Gambie, à rester et s’épanouir dans leur propre terroir, il faut leur proposer des alternatives socio-économiques durables. C’est à cet exercice que se livre le programme « karonghen » 3 qui intervient principalement dans la commune de Kataba 1 et à Diouloulou.

Des activités génératrices de revenus sont développées à côté de celles relatives à la protection des forêts comme à Koudioubé où une forêt communautaire fait aujourd’hui la fierté des habitants de quatre villages, au moins, qui sont concernés par cette forêt. La coupe du bois y est interdite ou sinon bien réglementée. Aucune anarchie n’est constatée et les espèces animales y trouvent refuge même celles qui tendent vers la disparition.

Pour détourner les populations de la forêt notamment en matière de bois de chauffe ou de charbon de bois, les populations ont été formées en technique de fabrication de charbon de bois à base d’herbe sèche et d’argile. A Makouda, tout le village notamment les femmes sont occupées par l’aviculture, une activité soutenue par le programme « karonghen » dans et dans laquelle, tout le monde y trouve son compte.

Un peu plus loin, à Koulobory, le maraîchage domaine toutes autres activités, les femmes en activité que nous avons trouvé sur place nous parlent des avantages. Sur le plan socio-économique, leur jardin joue un rôle très important. Toutes les personnes qui travaillent dans le jardin du village, connaissent une stabilité alimentaire, financière et sociale. Ici, les femmes souhaitent plus d’amélioration en matière d’approvisionnement en eau et elles feront le reste.

A Macouda comme à Koulobory, les femmes sont confrontées à un problème de marché pour écouler leurs produits

Partout dans ces villages encadrés par le programme « karonghen », les femmes et les hommes ne pensent pas à quitter leur terroir pour aller ailleurs, ils ont compris qu’il est possible de réussir chez soi et de vivre décemment avec sa famille.

Il faut simplement rappeler que « karonghen » (faire renaître en diola) est un programme de développement en milieu rural avec l’appui de la Coopération Espagnole (AECID) et de l’ONGD Manos Unidas et mis en œuvre par l’Association CPAS (Centre de Promotion Agricole et Social)

L.BADIANE pour Xibaaru