Daour Niang Ndiaye : « c’est Bougane qui avait dit de négocier avec BBY »

Les 10 conseillers de la coalition Gueum Sa Bopp qui ont rejoint la mouvance présidentielle n’ont rien à se reprocher et n’ont trahi personne. Selon Daour Niang Ndiaye, deuxième adjoint au maire de la ville de Pikine, Bougane Gueye Dany a été mis au courant depuis le début puisque c’est lui-même qui a voulu négocier des postes avec Abdoulaye Thimbo.

« Bougane Gueye Dany est bel et bien au courant de mes discussions avec Benno Bokk Yakaar. Et c’est lui qui avait dit de négocier pour avoir 5 adjoints au maire et présider 4 commissions. Je lui ai rendu compte pour lui dire que j’ai eu 4 adjoints au maire ainsi que le nombre de commissions. Mais à ma grande surprise Gueum Sa Bopp a voulu que je me rétracte après avoir donné ma parole à Abdoulaye Thimbo, pour raisons inavouées et injustifiées. J’ai dit niet, car la parole donnée est sacrée. Donc, ceux qui tentent de jeter le discrédit sur moi, racontent des contrevérités », assène le nouvel adjoint. Ainsi, après Bamba Fall, la coalition Gueum Sa Bopp perd aussi ses élus à Pikine qui ont rejoint la mouvance présidentielle.

Source : Walf