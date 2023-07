Bignona : Les bibliothèques mises en réseau pour donner un nouveau souffle à la lecture

Pour susciter l’intérêt et donner plus de goût à la lecture aux populations de Bignona en général et aux jeunes du département en particulier, la mise en réseau des espaces de lectures est en cours dans le cadre d’un projet soutenu entre autres par l’agence française de développement et l’institut français de Paris et les objectifs sont clairement définis.

En plus de l’entraide et la solidarité entre les espaces de lecture, la mise en réseau permettra l’harmonisation des actions dans un plan d’action coordonné. Le projet a intégré le phénomène de l’internet et des réseaux sociaux qui ont tendance à occuper davantage les jeunes, des actions concrètes sont en vue afin de répondre aux exigences de l’heure.

Pour la réussite de ce projet, l’apport et l’accompagnement des collectivités territoriales est indispensable, notamment en termes d’accompagnement dans l’équipement des bibliothèques mais aussi la motivation des gérants des espaces de lecture. Le recrutement par les mairies et le conseil départemental d’agents en charge de la gestion des ces espaces est attendu, selon Ndeye Fatou Diop, coordonnatrice de ce projet. L’appel n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd car les élus locaux, conscients de l’importance d’un tel projet, promettent d’accompagner à tout point de vue

Un programme sera établi pour intéresser davantage les établissements scolaires qui sont aussi une des cibles prioritaires de ce projet. Un atelier de partage et d’harmonisation de trois jours a été organisé à Bignona avec des très bonnes perspectives pour la lecture dans le département de Bignona

L.Badiane pour Xibaaru