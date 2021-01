Bignona : les élèves découvrent la médiathèque… un autre cadre d’apprentissage

Inaugurée fin novembre 2020, la médiathèque de Bignona initiée par l’association casa art culture et développement reçoit ses premiers élèves dans le cadre de visite découverte programmée à cet effet. Chaque classe d’élèves qui arrive est répartie en quatre ateliers.

Cette médiathèque est donc un autre cadre, une autre façon d’amener les enfants à aimer la lecture et à découvrir le monde, les enseignants y trouvent leur compte. Ça leur permet de se bonifier en termes de méthode d’apprentissage en lecture et d’animation de groupe pédagogique. C’est donc un outil qui vient renforcer le dispositif d’encadrement des enfants en diversifiant l’offre d’éducation.

Cependant, une mutualisation des efforts et des expériences entre la médiathèque et ce qui se fait dans les écoles s’impose notamment dans le domaine de l’utilisation des techniques de l’information et de la communication.