Bignona : Les élus du «Fogny-Kombo» consolident les relations à la frontière

Pour une bonne prise en des préoccupations communes aux populations habitant le long de la frontière entre le département de Bignona et la région de Brikama en Gambie, les élus des deux parties ont décidé de créer un cadre appelé « Fogny-Kombo » qui sert de tribune d’échéance et de coopération sur les défis socioéconomiques, culturels et environnementaux.

L’histoire et la géographie qu’ils partagent les obligent à vivre ensemble et les imposent également un regard vers la même direction. Noter aussi que le Sénégal et la Gambie, la Casamance et Brikama, partagent les mêmes ethnies, la même culture et le même espace géographique. Voilà tout le sens de la mise en place d’un cadre de concertation permanente qui regroupes les huit communes des arrondissements de Sindian et Kataba 1 et le conseil départemental de Bignona et les communes de la région de Brikama en Gambie sous la houlette du conseil régional

Depuis Juillet 2024, ils ont commencé à se réunir d’abord à Diouloulou, puis à Brikama et la dernière rencontre s’est tenue la semaine dernière à Kafountine. Ces différentes rencontres ont permis de dégager des axes de collaboration essentiellement liés à concerne notamment la protection de l’environnement, le vol de bétail, les échanges commerciaux, l’émigration clandestine entre autres.

Cette initiative veut aussi matérialiser la volonté des deux états qui s’engagent à consolider les rapports de bon voisinage qui les lient depuis toujours. Et le voyage du Président Bassirou Diomaye Faye en Gambie dès les premières semaines de son accession à la magistrature suprême en est une parfaite illustration.

C’est donc pour les élus, une manière de briser les frontières imaginaires imposées par les anciens colonisateurs mais aussi de matérialiser la CEDEAO des peuples comme le recommande l’organisation sous-régionale qui encourage le renforcement des relations de bon voisinage, la coopération active entre pays voisins, la promotion d’un environnement pacifique comme préalable au développement économique.

Ainsi des actions concrètes communes vont être menées pour lutter contre la coupe et le trafic de bois, le vol transfrontalier de bétail, l’émigration clandestine mais aussi pour renforcer les échanges commerciaux et promouvoir la libre circulation des personnes, de leurs biens et des services.

Une intégration sous-régionale des peuples c’est donc ce que prône Fogny Kombo qui attend le soutien des deux états afin que les actions concrètes qui seront déroulées connaissent le succès escompté dans l’intérêt exclusif des populations des deux parties.

L.Badiane pour xibaaru