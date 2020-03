Bignona : Plusieurs jeunes formés à la construction de biogaz

Pour réduire la facture énergétique des ménages et offrir aux populations une alternative à

l’utilisation des produits forestiers, une quarantaine de jeunes reçoivent une formation en

construction de biogaz au centre de réinsertion social de Bignona. C’est une initiative du programme

réussir au Sénégal via le centre de Guérina qui vise à faire de ces jeunes des entrepreneurs capable

de réussir sans avoir besoin d’aller ailleurs

40 jeunes âgés de moins de 35 ans ont reçu une formation sur la construction de biogaz. Entre autres

objectifs visés on peut noter la réduction du besoin des populations vis-à-vis de la forêt. Les

bénéficiaires gagnent à tout point de vue car ces jeunes ont la possibilité de devenir de véritables

entrepreneurs avec ce nouveau métier et gagner dignement leur vie en restant chez eux

Ainsi, les populations ont l’opportunité de réduire sensiblement la pression exercée sur la forêt et de

changer considérablement leur vie par l’adoption et l’utilisation de ces biogaz

L.BADIANE pour xibaaru.sn