Keur Mbaye Fall : Deux présumés homosexuels arrêtés

Un nouveau feuilleton judiciaire impliquant des hommes pour des faits d’actes contre nature. Selon des informations exclusives de Seneweb, la brigade territoriale de la zone franche industrielle, relevant de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, a procédé à l’interpellation de deux présumés homosexuels à Keur Mbaye Fall.

D’après des témoignages recueillis, les deux suspects auraient été surpris en pleins ébats sexuels dans un domicile. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie pour les besoins de l’enquête. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.

Source : Seneweb