Affaire des téléphones portables : Farba salue une décision de justice conforme au droit

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a prononcé l’annulation de l’ensemble de la procédure engagée dans l’affaire dite des téléphones portables, impliquant l’Honorable Député-Maire Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la cellule de communication du parlementaire-maire informe l’opinion nationale et internationale de cette décision judiciaire, qu’elle qualifie d’étape majeure dans le traitement du dossier. Selon le texte, cette annulation s’inscrit « dans le strict respect des règles de droit » et rappelle un principe fondamental de l’État de droit : la primauté de la procédure et le respect des garanties légales, notamment en matière d’immunité parlementaire.

La cellule de communication souligne, dans la foulée, son profond attachement aux institutions de la République et salue le fonctionnement de la justice sénégalaise. Elle met en avant « l’indépendance et la rigueur » des juridictions, garantes de l’application des règles qui fondent la crédibilité de l’action publique.

Le communiqué insiste également sur la posture adoptée par Mouhamadou Ngom tout au long de la procédure. Le député-maire aurait, selon ses proches, privilégié « la responsabilité, la sérénité et le respect des institutions », en laissant la justice suivre son cours, sans céder à la surenchère ni à toute forme d’instrumentalisation.

Si cette décision vient, selon ses soutiens, conforter la nécessité du respect strict des procédures dans une démocratie, la cellule de communication appelle néanmoins à la prudence dans son interprétation. Elle invite à éviter toute récupération politique ou lecture hâtive du verdict, dans un contexte où la cohésion nationale et la stabilité institutionnelle sont jugées essentielles.

Le communiqué réaffirme ainsi « avec fermeté mais sans excès » que le Sénégal demeure un État de droit, où les institutions fonctionnent normalement et où les garanties procédurales doivent être respectées en toutes circonstances.

La cellule de communication de Mouhamadou Ngom exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont fait preuve de retenue, de confiance et de respect envers les institutions durant cette affaire, contribuant ainsi, selon elle, à préserver l’équilibre démocratique du pays.