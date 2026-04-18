Daaka de Médina Gounass : Une affluence remarquable à quelques heures du lancement

À l’approche du démarrage du Daaka de Médina Gounass, les abords de la cité religieuse connaissent déjà une forte mobilisation. Des milliers de fidèles y convergent pour participer à cette retraite spirituelle annuelle, symbole de recueillement profond et de dévotion.

Sur le plan organisationnel, les préparatifs sont jugés globalement satisfaisants. Les autorités indiquent avoir atteint environ 80 % des objectifs fixés, notamment en matière de sécurité et de gestion des flux. Sur place, la présence des services de l’État est visible, avec un dispositif sécuritaire renforcé et une logistique en grande partie opérationnelle.

Amadou Barry Ba, chargé de la communication du comité d’organisation, souligne l’imminence du moment clé appelé « Kirndol » en langue pular. Cette étape marque le départ du guide religieux et des fidèles vers le site de retraite. Il précise également qu’une réunion stratégique s’est tenue récemment au ministère de l’Intérieur, sous la direction du ministre Maître Bamba Cissé, afin de coordonner les différentes interventions.

Selon lui, les engagements pris ont été largement respectés. « Le dispositif sécuritaire est déjà déployé. La gendarmerie assure un maillage complet de la zone, un plan de circulation est en place et le jalonnement est effectif. Les tentes d’accueil sont presque prêtes, l’électricité est disponible depuis plusieurs semaines et l’approvisionnement en eau est assuré », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, les perturbations enregistrées récemment en raison d’un mouvement d’humeur des transporteurs semblent désormais dissipées. « Des concertations ont permis de lever les contraintes. Aujourd’hui, les fidèles accèdent librement à Médina Gounass », a-t-il précisé sur les ondes d’iRadio.

Cette montée progressive de l’affluence annonce le début d’une retraite spirituelle d’environ dix jours, durant laquelle les participants se consacreront à la prière, à la méditation et à l’apprentissage religieux, dans une atmosphère empreinte de ferveur et de solidarité.