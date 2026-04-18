HLM : traité de « voleur »…il poignarde son collègue

Le Commissariat d’arrondissement des HLM Biscuiterie a procédé, le 15 avril 2026, à l’interpellation d’un individu au quartier Bopp pour « coups et blessures volontaires » commis à l’aide d’une arme blanche.

L’alerte a été donnée aux environs de 18h30, faisant état d’une altercation violente au cours de laquelle un homme avait été blessé par un individu particulièrement agité.

Sur place, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont trouvé la victime, un mécanicien, présentant une plaie sérieuse à l’arcade sourcilière gauche. Le mis en cause, visiblement en état d’excitation, avait été maîtrisé et maintenu sur place par des témoins de la scène.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que la victime avait constaté la disparition de deux pièces sur une moto confiée à son atelier. Soupçonnant son collègue de travail, il lui a réclamé les objets manquants.

Bien que ce dernier ait reconnu les faits, le suspect n’aurait pas supporté d’être traité de « voleur ». La situation a alors dégénéré : le suspect se serait saisi d’un couteau de table pour porter un coup à son camarade.

La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux pour recevoir les soins appropriés. Le suspect, quant à lui, a été conduit au commissariat et placé en garde à vue.