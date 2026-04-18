La fête de la Tabaski sera célébrée le 28 mai 2026

La Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (CONACOC) s’est réunie ce samedi à la RTS pour statuer sur l’observation du croissant lunaire.

Dans un communiqué, la CONACOC informe qu’après recoupement des informations transmises par ses 158 représentants répartis sur l’ensemble du territoire, et en accord avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire.

Par conséquent, le dimanche 19 avril 2026 est déclaré premier jour du mois lunaire de « Diggi Tabaski » ou Dhul Qa’da. La fête de la Tabaski sera ainsi célébrée dans un mois et dix jours, soit le 28 mai 2026.