Affaires ASER et INTERMAQ : Les avocats de Saydou Kane vont-ils éclairer I’opinion ?

Alors que les dossiers ASER et INTERMAQ continuent de défrayer la chronique, un silence intrigue : celui de Saydou Kane. Si les différentes parties impliquées ont multiplié les sorties médiatiques pour imposer leur narration, l’opinion publique reste suspendue aux explications de l’homme d’affaires, figure centrale de ce dispositif complexe.

Dans ces affaires aux enjeux colossaux, la bataille ne se joue plus uniquement dans les prétoires, mais aussi sur le terrain de la communication. Aujourd’hui, remporter l’adhésion de l’opinion est devenu un préalable quasi indispensable avant que le juge ne tranche sur le fond.

Or, sur ce front médiatique, le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) occupe seul le terrain avec une offensive qualifiée de « débordante ». Jean Michel Sène a non seulement livré sa part de vérité, mais a également annoncé son audition prochaine par la Section de recherches (SR) de Colobane, accentuant ainsi la pression sur ses adversaires.

Face à cette offensive, la défense de Saydou Kane semble avoir opté pour la retenue, attendant que l’agitation retombe pour organiser sa riposte.

Cependant, selon des sources proches du dossier, l’heure de la contre-attaque a sonné. Les conseils de l’homme d’affaires disposeraient d’arguments de poids, capables de déconstruire point par point les thèses adverses.

La balle est désormais dans le camp des avocats. Il ne resterait plus qu’à formaliser les démarches auprès du Bâtonnier pour lancer une offensive juridique et médiatique qui, nous souffle-t-on, réserve des surprises de taille. Dans ce duel à haute intensité, le camp de Saydou Kane s’apprête à passer de la défensive à une stratégie de confrontation directe pour rétablir « sa » vérité.

Source : Seneweb