Le CUSEMS suspend son mot d’ordre de grève

Le Directoire du Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a annoncé la suspension de son mot d’ordre de grève, à la suite des avancées enregistrées lors des négociations avec le gouvernement.

Dans un communiqué publié ce 17 avril, le Cusems explique cette décision, mûrement réfléchie, procède d’un « esprit de responsabilité et d’engagement constant en faveur de la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants ».

Le Directoire souligne que cette suspension vise à « consolider les acquis obtenus », tout en maintenant une « vigilance quant à la mise en œuvre effective des engagements pris ».

Le Cusems a également salué la mobilisation de ses membres, adressant ses remerciements aux militantes et militants pour « leur discipline syndicale, leur sens du sacrifice et leur engagement », qu’il considère comme la force motrice des avancées obtenues.