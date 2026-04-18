Des audios accablants découverts dans le téléphone de Masseck Sarr

L’affaire Masseck Sarr continue de prendre de l’ampleur. Placé en garde à vue depuis mercredi, le mis en cause devra patienter jusqu’à lundi avant de se présenter devant le parquet de Saint-Louis. Une prolongation qui traduit la complexité et la sensibilité du dossier.

Selon les informations rapportées par Libération, la Brigade de recherches de Saint-Louis a décidé de prolonger la mesure afin d’exploiter en profondeur le contenu de son téléphone portable. Les enquêteurs auraient découvert des audios jugés encore plus choquants que les propos ayant conduit à son arrestation, des enregistrements qualifiés d’« abjects » qui renforcent la gravité des accusations.

Pour rappel, Masseck Sarr avait été interpellé à la suite d’un live au cours duquel il aurait tenu des propos d’une extrême gravité visant Serigne Touba, fondateur du mouridisme. Bien que ces propos n’aient pas été rendus publics en raison de leur sensibilité, ils ont suscité une vive indignation.

Le suspect est poursuivi pour injures publiques visant un groupe en raison de leurs croyances religieuses, outrage à un ministre du culte, menaces d’attentat et menaces de mort. Une affaire explosive qui continue de secouer l’opinion publique et dont l’issue est très attendue.