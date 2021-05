Bignona : Une fillette de trois ans retrouvée morte à Kadiamor

C’est la tristesse et le consternation dans le quartier Kadiamor de la commune de Bignona. En effet, une fillette de trois ans a été retrouvez morte. Elle a échappé à la vigilance de sa famille depuis 72 heures et les recherches initiées par ses parents et le quartier n’ont pas permis de retrouver Mariama Sibo Badji.

C’est ce Vendredi un peu après 17 heures que la fillette a été vue mais sans vie non loin de la maison familiale dans un terrain non habité sous un arbuste. Apres le constat fait par la gendarmerie les sapeurs pompiers ont récupéré l’enfant et le corps en état de dégradation avancé a été immédiatement enterré au cimetière musulman de Manguiline.

Pour l’instant personne ne sait dans quel circonstance la fillette a perdu la vie mais la thèse du meurtre est soutenu par certains témoins. La famille n’a pas souhaité faire de déclaration pour l’instant vu que la gendarmerie a ouvert une enquête.