Succession à la FSF et la Ligue professionnelle : Ousmane Iyane Thiam et Djibril Wade en pôle position

La prochaine assemblée générale de la fédération sénégalaise de football (FSF) prévue en fin juin prochain, risque d’être houleuse. Les actuels présidents des ligues à savoir professionnel et amateur ne doivent plus dormir d’un sommeil stable. Si pour le ligue professionnelle, l’actuel président Saer Seck a déjà facilité la tâche en déclarant qu’il ne va pas faire un troisième mandat.

Et dès lors, c’est bien le candidature de Djibril Wade qui est le plus en vue. En sa qualité de vice président de la structure, le boss de Niary Tally part largement favori. En atteste son management à la tête du club de Niary Tally qui a commencé à partir des navétanes pour accéder au football professionnel sénégalais. En plus de tout le riche parcours, l’infrastructure sportive construire au cœur du quartier populaire, vient couronner le succès qui lui vaut d’être confirmé à la tête de la ligue professionnelle.

Pour ce qui est de la ligue amateur, c’est le président de l’ONGAM (Organisme National de Gestion des Activités de Masse) explique son choix que l’actuel président de cette ligue, devenu entre temps ministre de la République, ne doit pas avoir de temps pour s’occuper du football amateur. Selon le manager sportif, la fonction ministérielle est d’une importance capitale qu’on ne doit pas négliger.

Le président Ousmane Iyane Thiam explique aussi son choix sur le refus d’un consensus sans projet sportif solide.

Le relèvement du plateau sportif et la gestion des infrastructures peuvent contribuer considérablement à l’évolution du football. Avec un consortium composé d’experts en matière de football et de gestion, le président Ousmane Iyane Thiam travaille sur un projet phare solide pour améliorer les conditions du football amateur sénégalais.

Très en verve, il demande au président Augustin Senghor et au Ministre Abdoulaye Seydou Sow d’organiser un consensus qui va impliquer des grands noms du football comme Mady Touré de Génération Foot, Babacar Ndiaye de Teungeth FC et du président Djibril Wade de Niary Tally pour conduire les destinées du football et aller continuer leur mission respective actuelle.

En tout état de cause, les successions de Abdoulaye Seydou Sow du football amateur et de Saer Seck de la ligue professionnelle sont ouvertes et les candidatures de Ousmane Iyane Thiam et de Djibril Wade sont à prendre très au sérieux pour la suite des événements du football sénégalais.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn