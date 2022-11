Biguine Gueye (APR) : « Nous ne sommes pas dans le chantage politique »

À propos de notre alerte au président Macky Sall, président de l’APR

« Beaucoup de malheur a surgi de ce monde par la confusion et les choses tues. » Affirmait Dostoïevski.

Oui, la confusion est souvent alimentée par ceux-là qui ne veulent que faire du mal à leurs semblables. C’est la raison pour laquelle taire certaines vérités s’avère plus que criminel. À chaque fois qu’il l’a fallu, nous avons essayé de nous adresser par honnêteté, à l’autorité. Parce que nous comprenons parfaitement que Macky Sall reste un fédérateur, un homme d’une intelligence et d’une ouverture qui forcent le respect. Nul ne peut faire barrage sur nos efforts pour le succès de l’actuel président de la République du Sénégal !

Lorsque vous vous levez selon les moyens de communication dont vous disposez pour lui lancer des alertes à son profit exclusif, ce sont de vils personnages qui comme des abeilles tourmentées, bourdonnent autour de vos oreilles. Nous sommes membres fondateurs de l’APR s’il est besoin de le rappeler, depuis l’année 2008.

Clairvoyant et très au fait des réalités mais aussi attaché à la justice et à l’équité, le chef de fil de l’APR nous a toujours prêtés oreille attentive. Nous l’en remercions infiniment. Il nous a sensibilisés à regagner suite à notre mécontentement, et à rester dans les rangs de notre formation politique. C’est ce que nous avons fait par respect à son auguste autorité. Depuis lors, nous sommes constants et loyaux dans notre engagement à servir notre pays par le biais de son président qui n’est personne d’autre que Macky Sall.

D’irréductibles malhonnêtes ont profité de notre alerte d’hier au chef de l’État, pour affirmer que nous sommes dans le chantage politique. Nous leur rappelons que le chantage demeure l’affaire des peureux, des poltrons, des lâches qui n’ont aucune compétence, qui ne vivent que de strapontins puisque dépourvus de métier.

Lorsque qu’on milite dans un parti politique, lorsqu’on a fini de faire ses preuves par plusieurs manifestations à la base allant de meetings aux conférences et points de presse en passant par d’innombrables articles de presse qui défendent notre leader le président Macky Sall et ses réalisations au Sénégal, vous vous rendez compte que rien ni personne ne peut réussir à nous mettre en mal avec cet homme, seul catalyseur de notre détermination, pour qui nous avons tellement d’estime et de considération.

Connaissant Macky Sall, nous savons que nos sentiments de fierté à sa personne sont réciproques. Il est tout aussi fier de notre engagement à combattre à ses côtés. Quoi qu’il advienne !

Alors il faut que les uns et les autres arrêtent leurs vaines tentatives de nous éloigner de l’autorité.

C’est peine perdue ! En conséquence, nous pardonnons et dépassons mais nous restons sereins sachant que nous avons assumé et continuons à assumer notre engagement aux côtés du président Macky Sall quelle que soient la virulence des crocs en jambe. Cette position, François De La Rochefoucauld nous réconforte dans notre conviction lorsqu’il affirmait avec pertinence :

« Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même « .

Comme quoi tout vient à point vers qui sait attendre. Mais dans la dignité.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’APR Fatick