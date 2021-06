Biguine Guèye plaide la cause de Fatick…auprès du Président

Suite aux incidents de Ndouloumadji et à l’émergence du « Fouta Tampi », on se rend compte que nos cousins sont plus pressés que nous dans leur désir d’obtenir un mieux être social. Pour autant, Fatick n’est guère mieux lotie que Matam. Et c’est la première population de ce pays à avoir accompagné Macky Sall! L’on raconte que le Fouta est le titre foncier du président Sall. C’est très bien. Mais qu’en est-il de Fatick où en 2009, il fit une razzia électorale avec la liste Dekal Ngor qui fit de lui le Maire de l’une des rares communes remportées au Sénégal par ses listes.

Pourtant, à plusieurs reprises le chef de l’État a traversé la cité de Mame Mindiss, base de l’hymne du Sine « Fagn na ngor », sans pour autant y passer la journée, et donc la seule nuit. Durant cette tournée économique, le président passera 4 nuits à Matam. Il vient d’y présider un conseil interministériel territorialisé et un conseil des ministres ce mercredi. Ironie du sort, on incendie sa maison familiale du Fouta.

Oui, les Fatickois sont parmi les plus frustrées du Sénégal sous l’actuel chef de l’État, fils du terroir. Mais ils restent sereins et dignes. Car des étudiants de l’université du Sine Saloum ont manifesté leur colère il ya quelques jours et ont voulu assiéger la maison du président à Fatick. Cet acte n’a pas été perpétré par les Fatickois. Ces étudiants ne sont pas de Fatick pour leur écrasante majorité et leurs doléances tournaient autour de leurs conditions d’études et non autour de questions politiques concernant notre région.

Il manque beaucoup, beaucoup de choses à Fatick depuis l’avènement du président Macky Sall au pouvoir. Mais jamais les Sine Sine ne penseront brûler sa maison familiale ou sa résidence privée, toutes nichées au cœur de la ville. Après cette tâche noire de sa tournée, le président devra procéder à une introspection personnelle qui devrait lui permettre de revoir tellement de situations en profondeur. Il a l’occasion de revisiter enfin son entourage qui lui a tellement porté préjudice et dans lequel foisonnent en majorité, que des impopulaires.

Nous ne voulons que du bien à notre cher pays. Cela passe par notre soutien sans faille aux actions du chef de l’État. L’engagement loyal dans la sincérité demeurent nos principaux credos, nous de Fatick. Le président doit d’ailleurs en être conscient. Nous en sommes convaincus. Il faut qu’il revoie enfin la situation. Afin de procéder sans état d’âme, aux transformations attendues à plusieurs niveaux. Non pas uniquement pour le seul compte de la région de Fatick mais pour tout le Sénégal. Nous souhaitons une totale réussite au chef de l’État dans la conduite des politiques publiques. Il doit agir ! Froidement, lucidement, sans aucune forme de pression enfin !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw

Responsable de l’APR à Fatick.

Monsieur le Président de la République, dites encore « Ndioka Ndial » au Sine!