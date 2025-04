Birahim Camara sur l’amnistie : «Le Sénégal ne peut pas passer sous silence la colère populaire»

Les débats sur la loi interpretative portée par le député Amadou Ba confirment la vitalité de la démocratie sénégalaise.

Nos représentants ont positivement et unanimement répondu aux attentes du peuple : la majorité gouverne et l’opposition s’oppose .

Les arguments des opposants ont le mérite d’avoir poussé dans ses derniers retranchements le porteur dont l’immensité de sa culture politique, juridique, sa prestance et son éloquence ont tenu en haleine les auditeurs internes et externes.

Amadou Ba a fait comprendre qu’une loi interpretative n’a pour objectif que la clarification d’une loi existante ou antérieure qu ’elle n’abroge nullement.

Dans l’exercice , la frontière entre la morale et l’éthique de responsabilité devient éphémère et franchissable malheureusement pour les esprits malleables et corvéables .

Cependant les images relayées par les réseaux sociaux ne suffisent pas à établir la culpabilité des nervis qui , comme leurs commanditaires, au terme d’une enquête méticuleuse, objective et impartiale, devraient répondre de leurs actes devant la justice.

C’est une attente légitime des familles éplorées, des blessés et des élargis ou des amnistiés conformement à l’engagement pris par le candidat Bassirou Diomaye Faye.

En effet la loi interpretative parce que loi ordinaire, garde toute la plénitude de sa rétroactivité pour rendre justice au nom du peuple souverain sans menacer les droits et les libertés du citoyen .

Le Sénégal ne peut pas passer sous silence la colère populaire et l’ire citoyenne en s’arrêtant à une simple abrogation d’une loi qui amnistie les auteurs et les commanditaires des crimes et assassinats avérés encore vivaces dans les mémoires.

Ainsi cette loi interpretative ne doit pas être perçue comme un moyen de vengeance ou de règlement de compte contraire aux valeurs de tolérance qui nous distinguent mais comme une occasion de réconcilier les cœurs et les esprits pour bâtir ensemble un avenir de paix qui placera la présomption d’innocence devant la présomption de culpabilité conformement à l’entendement du poète président Leopold Sedar Senghor qui , face à l’océan, imprima au fronton de l’UCAD : LUX MEA LEX .

Birahim Camara

Parti Socialiste