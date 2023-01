Birame Souleye Diop : « Macky Sall pense que nous sommes des peureux »

Birame Soulèye Diop est en phase avec le leader du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) qui a soutenu qu’il a déjà fait son testament afin de faire face au chef de l’Etat. « Macky Sall pense que nous sommes des peureux. Ousmane Sonko a fait son testament. Nous tous nous avons fait nos testaments. Nous allons livrer bataille au prix de nos vies », a lancé l’administrateur de Pastef lors d’un point de presse.

Le maire de Thiès-Nord estime que « la justice a déjà rendu sa décision (dans l’affaire Sweet Beauté) depuis longtemps. Toutes les conditions d’une distribution normale de la justice ont été rendues ». Toutefois, poursuit-il, ce qui leur reste c’est comment faire pour éliminer un candidat politique. « Mais que Macky Sall sache que nous sommes en phase avec notre leader Ousmane Sonko. Nous sommes prêts à répondre sur tous les fronts. Il avait dit que le combat contre ce gouvernement se fera en 2011 ».

Birame Soulèye Diop a rappelé que Macky a éliminé Karim Wade et Khalifa Sall de la course à la présidentielle et « qu’il ne le fait jamais avec élégance ». Selon l’administrateur de Pastef, « il pense qu’il a fait ce qu’aucun autre président du Sénégal n’a fait, mais il n’ose pas demander aux Sénégalais de choisir entre lui et un autre candidat ».