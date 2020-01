Bokk Gis Gis : Pape Diop et Cie « fusillent » Macky…

Les vacances du chef de l’État Macky Sall en France, plus précisément à Biarritz, ne sont pas du goût de Pape Diop de « Bok gis gis ». Lors de l’installation du secrétariat exécutif national (SEN) de son parti, il a taclé le Président Sall d’autant plus que selon lui, il aurait dû choisir les contrées de l’intérieur du pays pour vendre les destinations touristiques du pays.

Le Secrétariat Exécutif National de la convergence libérale et démocratique BGG réuni ce jeudi considère que le président de la République doit veiller scrupuleusement aux conclusions issues du dialogue national, estime d’autre part que les urgences restent constantes. Pour Pape Diop et ses militants, la situation du pays reste préoccupante et dans tous les domaines.

Le SEN a exprimé sa vive inquiétude par rapport au recul observé en matière de libertés publiques et individuelles. Comme en atteste les arrestations à tout-va de compatriotes dont le seul tort est de manifester leur désaccord par rapport à l’action du Gouvernement comme le leur permet la constitution.

Pape Diop et Cie ont exigé la libération de Guy Marius SAGNA