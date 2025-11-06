Bonne nouvelle pour Lat Diop ! La Cour suprême confirme sa liberté provisoire

La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre la mise en liberté provisoire de Lat Diop, l’ancien directeur général de la LONASE. La plus haute juridiction a ainsi confirmé la décision de la Chambre d’accusation financière qui avait accordé, il y a plusieurs semaines, la remise en liberté de l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Lat Diop, incarcéré depuis septembre 2024, est poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds ». Le préjudice allégué dans cette affaire s’élève à près de 8 milliards de francs CFA.