Boulettes pour fesses : Le procureur requiert 3 ans de prison contre Alima « Suppo »

Le procureur a requis des peines allant jusqu’à trois ans de prison contre Alima Fall, surnommée « Suppo » et une amende de 500 mille francs CFA pour Alima Suppo. Pour ses coaccusés, Hawoussou Ndiaye et Maty Mbaye sont également visés par une peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 300 mille francs CFA chacun. Quant aux employés d’Alima Suppo, ils risquent 1 an de prison ferme et une amende de 200 mille francs CFA chacun.

Les prévenus sont poursuivis pour des délits graves, notamment l’association de malfaiteurs, la vente illégale de produits pharmaceutiques, l’exercice illégal de la profession de pharmacien, et la mise en danger de la vie d’autrui. En outre, le représentant du ministère public a réclamé la confiscation et la destruction des produits illégaux saisis lors de l’enquête. Ces mesures visent à empêcher toute réutilisation de ces produits, jugés dangereux pour la santé publique.