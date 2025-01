Le procès d’Alima Sow, surnommée « Alima Suppo », et de ses six coaccusés a été reporté au 5 février pour plaidoirie. La partie civile a demandé ce délai supplémentaire pour mieux s’imprégner du dossier.

Les mis en cause sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles et vente illégale de produits pharmaceutiques illicites. Le procureur de la République a requis leur placement sous mandat de dépôt. Cette affaire, qui devait initialement être jugée le 31 janvier 2025, fait suite à une opération conjointe menée par des pharmaciens, les brigades de recherches, les corps urbains des commissariats de Pikine et de Thiaroye, ainsi que des éléments de la sûreté urbaine de Guédiawaye. L’enquête a permis de démanteler un réseau impliqué dans la distribution de produits pharmaceutiques dangereux et illégaux.

Rappelons que l’arrestation d’Alima Sow, une tiktokeuse connue sous le pseudonyme d’Alima « Suppo », et de ses six employés a été déclenchée par la diffusion d’une vidéo « accablante ». Dans cette séquence, la jeune femme faisait la promotion de suppositoires présentés comme permettant d’augmenter le volume des fesses et des seins. Cette vidéo, transmise à l’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP), a alerté les autorités et conduit à l’ouverture d’une enquête.

Le report du procès au 5 février permettra aux avocats de la partie civile d’examiner plus en détail les éléments du dossier, tandis que l’accusation maintient des charges graves liées à la santé publique et à la sécurité des consommateurs.