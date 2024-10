«Bourses diminuées» : Le Ministre de l’Enseignement supérieur s’explique

Le ministère de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, avait annoncé, il y a quelques jours, le démarrage du paiement des bourses des étudiants. Mais, il y a eu un souci, puisque certains étudiants n’ont pas eu leur bourse alors que d’autres n’ont pas reçu l’intégralité de la somme. Le ministre de l’Enseignement supérieur s’est exprimé sur la question.

«Il n’a jamais été question de diminuer les bourses des étudiants. Les bourses sont des dus. L’Etat a l’obligation de devoir les payer. Maintenant, nous sommes dans un mois exceptionnel, un mois de rentrée où il faut payer les bourses courantes, mais aussi, en même temps, payer les rappels. Ce qui nous amène à une enveloppe de 15 milliards de francs CFA à payer d’un coup. Mais, puisqu’on a quelques difficultés de trésorerie, on a fait des arbitrages. Je me suis débrouillé pour avoir 7 milliards FCfa. On a choisi de payer le mois courant et de suspendre les rappels qui restent une dette que l’Etat va devoir payer. Donc, s’il y a eu des cas où l’étudiant a reçu moins d’argent que prévu, c’est lié à ces restrictions.

Mais, en aucun cas, on ne va réduire la bourse. Parce que réduire la bourse, c’est dire celui qui devait avoir 20 000 francs CFA a 15 000 francs CFA par exemple et celui qui devait avoir 40 000, vous dites qu’il a 30 000 francs CFA. Dans ce cas, vous réduisez la bourse. Mais nous, on ne la réduit pas. On n’a pas payé l’intégralité de la bourse. Si on doit par exemple à l’étudiant 6 mois avec les rappels, il est possible qu’on paie un mois ou deux mois, ce qui ne signifie pas qu’on a diminué sa bourse. La bourse n’a pas été diminuée. Mais, nous lui devons de l’argent, parce qu’on n’a pas l’enveloppe pour tout payer en même temps. C’est aussi simple que ça. Tous ceux qui n’ont pas reçu les sommes intégrales, c’est une dette et l’état va payer cette dette. Donc, ce n’est pas une diminution. On n’a même pas le droit de diminuer la bourse. La nuance est extrêmement importante. On n’a pas pu tout payer. Pour ceux qu’on n’a pas payé, on va les payer plus tard», a-t-il expliqué sur L’Obs.