Bras de fer entre le ministère et le G7 : Une grève annoncée

Le conflit entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats d’enseignants regroupés au sein du G7 s’intensifie. Les syndicats accusent le gouvernement de retarder volontairement la mise en œuvre du décret concernant les enseignants décisionnaires et annoncent une grève générale ainsi qu’une marche nationale la semaine prochaine.

Le ministre Moustapha Guirassy a expliqué que le retard dans la signature des décrets était lié aux lourdeurs administratives, mais cette justification a été rejetée par les responsables syndicaux. Pour eux, il est incompréhensible que des textes finalisés depuis janvier 2025 soient encore en attente en 2026. Ils estiment que l’État cherche à gagner du temps et à repousser indéfiniment l’application des accords conclus.

Le secrétaire général du syndicat a rappelé que la question des décisionnaires n’est qu’un aspect d’un pacte social plus large signé avec le gouvernement. Il accuse les autorités de vouloir réduire l’ensemble des engagements à ce seul point, alors que les enseignants réclament des mesures concrètes et la matérialisation des promesses.

Face à ce qu’ils considèrent comme un manque de respect des accords, les syndicats ont décidé de durcir leur position. Une marche nationale est prévue le jeudi 22 janvier 2026 à Thiès, suivie d’une grève totale sur l’ensemble du territoire le vendredi 23 janvier 2026. Le G7 affirme que la mobilisation se poursuivra tant que l’intégralité du pacte social ne sera pas respectée.