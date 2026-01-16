62 kg de chanvre indien saisis…Deux individus interpellés à Rufisque

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a procédé, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier 2026, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.

Ces arrestations font suite à une opération de sécurisation au cours de laquelle les forces de l’ordre avaient mis en place plusieurs checkpoints sur des axes stratégiques de la ville. C’est dans ce cadre que, vers 1 heure 30 du matin, les agents ont repéré un véhicule suspect de marque Citroën C5, occupé par deux personnes, circulant dans la pénombre en provenance du quartier Médine et en direction du rond-point « Dioutiba ».

À l’approche du dispositif de contrôle, le conducteur a été sommé de s’arrêter afin de présenter les documents afférents à la conduite du véhicule. Pris de panique, le passager a aussitôt pris la fuite, tandis que le conducteur a été rapidement maîtrisé par les policiers.

La fouille systématique du véhicule a permis la découverte, dans la malle arrière, de deux colis suspects soigneusement emballés à l’aide de ruban adhésif. L’ouverture de ces paquets a révélé une importante quantité de chanvre indien, estimée à 62 kilogrammes, répartis en 62 blocs d’un kilogramme chacun : 32 kilogrammes dans un premier colis et 30 kilogrammes dans le second.

Les recherches se sont poursuivies afin de retrouver le passager en fuite. Grâce à des renseignements opérationnels, celui-ci a été localisé et interpellé vers 4 heures du matin à son domicile, situé à Jaxaay (arrêt 56).

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les nécessités de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’origine et la destination de la drogue saisie.