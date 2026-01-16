Pikine : Un agresseur interpellé après un vol violent…un réseau de drogue démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, mercredi 14 janvier 2026 aux environs de 6 heures du matin, à l’interpellation d’un individu impliqué dans un vol en réunion commis avec violence et usage d’armes blanches, aux abords du stade Alassane Djigo.

Les faits se sont produits vers 5 heures. Une personne qui se rendait à son lieu de travail a été prise à partie par une bande d’agresseurs armés de couteaux. Les assaillants se sont rués sur la victime pour lui arracher son sac à main contenant divers effets personnels, avant de prendre la fuite.

Alertés par les cris de détresse, des riverains sont immédiatement intervenus et se sont lancés à la poursuite des malfaiteurs, provoquant la dispersion du groupe. L’un des agresseurs a tenté d’échapper à ses poursuivants en escaladant le mur du stade Alassane Djigo, mais il a été rapidement maîtrisé par des personnes présentes sur les lieux, puis remis aux forces de l’ordre.

Conduit au commissariat et soumis à un interrogatoire, le mis en cause a tenté de nier les faits. Toutefois, une perquisition effectuée à son domicile dans l’après-midi a permis de mettre au jour des éléments accablants. Les enquêteurs y ont découvert 1,2 kilogramme de chanvre indien en vrac ainsi que 56 cornets déjà conditionnés, révélant une activité de trafic de stupéfiants.

Les autres occupants de l’habitation ont été interpellés et conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête. Les investigations approfondies menées par les services de police ont permis non seulement d’identifier et de retrouver les complices en fuite, mais également de démanteler un réseau de trafic de drogue opérant depuis ce domicile.

Une procédure judiciaire est en cours afin de situer les responsabilités et de déférer les mis en cause devant les autorités compétentes.