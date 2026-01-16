Sénégal mooy sunu réew, ben xol, ben yoon, ngir Jàamu Sonko ak Diomaye (Par Dr Mohamed Diallo)

Dans un moment décisif pour notre cher pays, où la responsabilité, la lucidité et la hauteur de vue doivent guider chaque acte public, je tiens à saluer la posture profondément républicaine du Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye. Elle traduit un sens élevé de l’État, une maturité politique assumée et une volonté claire de placer l’unité nationale au-dessus de toute considération partisane.

Je salue également la démarche du Directeur général de l’ADEPME, Monsieur Alpha Thiam qui, à travers sa visite à Touba Mbacké et ses échanges avec les différentes familles religieuses, a porté un message fort de sagesse, de paix et de rassemblement.

En appelant, par la prière, l’ensemble des acteurs politiques à œuvrer de bonne foi pour la cohésion nationale et à accompagner la concrétisation du duo Sonko–Diomaye dans la paix, la stabilité et l’intérêt supérieur de la Nation, il a posé un acte responsable, empreint de vision et de patriotisme.

Ces initiatives rappellent une vérité essentielle : la grandeur de la politique ne réside pas dans la confrontation permanente, mais dans la capacité à rassembler, à dépasser les clivages et à servir le bien commun.

C’est dans cet esprit que j’en appelle à tous les Sénégalais, patriotes par conviction et par responsabilité, à soutenir le duo Sonko–Diomaye, à s’engager résolument pour la paix, l’unité nationale et le renouveau de notre pays, et à avancer ensemble dans une même direction, celle de l’intérêt général.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr Mohamed DIALLO

Directeur de Cabinet Politique de M. Alpha Thiam