RCA : Un militaire sénégalais tué dans un accident lors d’une patrouille de la MINUSCA

Un militaire sénégalais a perdu la vie et sept autres ont été blessés, dont cinq grièvement, à la suite d’un accident survenu en République centrafricaine (RCA), a annoncé l’État-major général des Armées du Sénégal dans un communiqué rendu public ce jeudi.

L’accident mortel, impliquant un véhicule du 4ᵉ détachement sénégalais d’intervention rapide de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), s’est produit le vendredi 16 janvier 2026. Il est survenu à hauteur du village de Yenga, situé à environ 22 kilomètres de Bouar, dans le nord-ouest du pays.

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), l’incident est intervenu alors que les soldats effectuaient une patrouille de liaison dans le cadre de leur mission de sécurisation. Le bilan fait état d’un militaire décédé sur le coup et de sept autres blessés, dont cinq dans un état grave.

Pour rappel, le détachement sénégalais engagé au sein de la MINUSCA compte un effectif de 180 militaires. Déployée depuis le 31 mai 2025 dans le nord-ouest de la République centrafricaine, cette unité agit en tant que force de réaction rapide, aux côtés des forces locales, dans les opérations de protection des populations civiles.