Accident en RCA : Le Président Diomaye rend hommage au militaire sénégalais décédé

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa profonde émotion à la suite du décès d’un militaire sénégalais du 4ᵉ détachement d’intervention rapide engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Dans un message officiel, le Chef de l’État a indiqué avoir appris « avec une profonde tristesse » la disparition de ce soldat, survenue lors d’un accident alors qu’il participait à une mission de patrouille en République centrafricaine. Le même incident a également causé des blessures à plusieurs autres militaires sénégalais déployés sur le terrain.

S’inclinant devant la mémoire du soldat tombé en service, le Président de la République a salué son engagement au nom de la paix et de la protection des populations civiles. Il a adressé ses condoléances les plus émues à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des Forces armées sénégalaises.

Bassirou Diomaye Faye a également formulé des vœux de prompt et complet rétablissement aux militaires blessés, leur exprimant, ainsi qu’à tout le détachement sénégalais engagé en RCA, la solidarité et la reconnaissance de la Nation.