Grand sabotage avant la finale…Un «plan de déstabilisation» dénoncé par le Sénégal

À moins de quarante-huit heures de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’atmosphère entourant le choc entre les Lions de la Teranga et les Lions de l’Atlas se crispe. Ce qui devait être une célébration du football continental est aujourd’hui assombri par une série de dysfonctionnements logistiques et sécuritaires. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement exprimé ses vives préoccupations auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF), pointant des manquements qui soulèvent des questions sur l’équité des conditions de préparation.

Le premier point de friction concerne le site d’entraînement. La FSF a opposé un refus catégorique à la proposition de s’entraîner au Complexe Mohammed VI, celui-ci servant déjà de camp de base à l’équipe nationale marocaine. Pour l’instance dirigeante du football sénégalais, cette situation induit un déséquilibre manifeste et un risque pour la confidentialité des schémas tactiques. À ce stade, le staff technique se retrouve dans l’incertitude la plus totale, faute d’une alternative viable et homologuée par la CAF.

Sur le plan de la sécurité, le climat est tout aussi préoccupant. L’arrivée de la délégation sénégalaise à Rabat ce vendredi a été marquée par des scènes de désordre notables. En l’absence d’un dispositif de protection officiel adéquat, les joueurs et le staff ont été exposés à des mouvements de foule incontrôlés. Ces failles dans l’encadrement des athlètes, à un moment aussi crucial de la compétition, contrastent avec les standards de rigueur attendus pour un événement de cette envergure.

La question de la billetterie vient ajouter à l’amertume des supporters sénégalais. La FSF déplore une dotation de seulement deux tickets VVIP et des restrictions sévères sur l’achat de billets de catégories supérieures. Bien que les quotas de supporters (environ 2 850 places au total) aient été épuisés en un temps record, ils restent dérisoires face à la ferveur des fans venus de Dakar et de la diaspora, créant un sentiment de frustration légitime.

Dans ce contexte, la responsabilité de la Confédération Africaine de Football est directement engagée. En tant qu’instance faîtière, la CAF se doit d’incarner une neutralité absolue et de garantir une équité de traitement entre les deux finalistes. Le respect du fair-play ne se limite pas aux quatre coins du terrain ; il commence par une organisation transparente qui offre aux deux nations les mêmes chances de succès, sans favoriser le pays hôte par des contraintes logistiques.

Il est également opportun de rappeler que le Maroc et le Sénégal partagent des liens historiques, culturels et diplomatiques d’une profondeur exceptionnelle. Cette finale, bien que compétitive, ne doit en aucun cas altérer les relations fraternelles qui unissent les deux peuples. Le football est un vecteur d’unité et non de division ; le respect mutuel et le sens de l’hospitalité, valeurs chères aux deux nations, doivent prévaloir sur les tensions passagères de la compétition.

Le fair-play, principe cardinal du sport, appelle les organisateurs à rectifier le tir sans délai. La réussite de cette CAN 2025 dépendra de la capacité du Comité d’Organisation Local à assurer la sérénité des Lions de la Teranga. Garantir des séances d’entraînement à l’abri des regards et une sécurité sans faille est un impératif éthique pour préserver l’intégrité de la finale et l’image du football africain à l’échelle mondiale.

Face à ces obstacles, l’union nationale devient un levier de motivation essentiel. Le peuple sénégalais est invité à se mobiliser plus que jamais derrière ses ambassadeurs. Plus qu’un simple soutien moral, cette solidarité doit servir de rempart aux Lions, leur permettant de transformer ces difficultés logistiques en une force mentale supplémentaire pour aborder ce rendez-vous historique avec détermination et résilience.

Si les griefs exposés par la FSF sont sérieux, l’heure est à l’apaisement et à la recherche de solutions concrètes. Le Sénégal et le Maroc ont l’occasion de démontrer que l’excellence sportive africaine peut s’accompagner d’une dignité exemplaire, tant dans l’organisation que dans le comportement des supporters. Que le terrain reste le seul juge de cette finale, dans le respect strict des règles et de l’amitié entre les peuples.

